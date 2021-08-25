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    Hindistan'da selde mahsur kalan sürücünün çaresiz bekleyişi

    Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde aracıyla sel sularında mahsur kalan sürücü, aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 22:01
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    Hindistan'da selde mahsur kalan sürücünün çaresiz bekleyişi

    Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Baghpat’ta aşırı yağışlar sele neden oldu.

    ARACIN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

    Sel suları ile dolan alt geçitte aracı ile mahsur kalan bir sürücü ise aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

    1 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI KURTARILDI

    Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, mahsur kalan adamın aracının üzerinde telefon ile yardım çağırdığı görüldü. Selin ortasında mahsur kalan adamın, 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldığı belirtildi.

    Hindistan'da selde mahsur kalan sürücünün çaresiz bekleyişi VİDEO

    Hindistan da selde mahsur kalan sürücünün çaresiz bekleyişi #1

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