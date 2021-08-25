Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde aracıyla sel sularında mahsur kalan sürücü, aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Baghpat’ta aşırı yağışlar sele neden oldu.

ARACIN ÜZERİNDE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Sel suları ile dolan alt geçitte aracı ile mahsur kalan bir sürücü ise aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI KURTARILDI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, mahsur kalan adamın aracının üzerinde telefon ile yardım çağırdığı görüldü. Selin ortasında mahsur kalan adamın, 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldığı belirtildi.

Hindistan'da selde mahsur kalan sürücünün çaresiz bekleyişi VİDEO