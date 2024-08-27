Hindistan'da şiddetli yağışlar etkili oldu: 17 kişi öldü Hindistan'ın Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi kayboldu.

AA

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Hindistan'ın Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde üç gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.

48 SAATTE 17 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Gujarat afet yönetimi yetkilileri, yaklaşık 20 bin kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 6 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

İki eyalette yağmurdan etkilenen bölgedeki barajların çoğunun taşması üzerine yetkililer sel uyarısı yaptı.

Ayrıca her iki eyalette de yağmurdan etkilenen bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)