İçme suyu sıkıntısına sahne olan Güney Asya ülkesinde tepki toplayan görüntüler ortaya çıktı.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde suya erişimde sorunlar yaşanıyor.

Eyalette bir kadın, güvenlik önlemi olmadan kuyuya inip çıkarak su için hayatını riske attı.

"Kuyuya inmemiz gerekiyor"

Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Çok sayıda kişi, yetkilileri acilen yardım etmeye çağırdı.

ANI haber ajansına konuşan Hint bir kadın, "Su biriktirmemiz için kuyuya inmemiz gerekiyor. Burada tam üç kuyu var, neredeyse hepsi kurumuş." ifadesini kullandı.

"Su kaynağı olana kadar oy vermemeye karar verdik"

Açıklamasında, hükümet yetkililerinin ve siyasi liderlerin sadece seçim dönemlerinde bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen kadın, "Su kaynağı olana kadar oy vermemeye karar verdik." dedi.

Hindistan’da su için hayatını riske atan kadın görüntülendi ViDEO

Milyonlarca insan içme suyuna erişemiyor

Eyalet yetkililerinin 2024’e kadar her köye su sağlama sözü verdiği, ancak milyonlarca insanın halen içme suyuna erişemediği belirtiliyor.

AA'nın aktardığına göre, uluslararası raporlarda Hindistan, "su krizi son derece yüksek” olan 17 ülke arasında yer alıyor.