Hindistan'da tapınakta izdiham: 12 ölü

- Hindistan'da Ekadashi günü Swamy Venkateswara Tapınağı'nda yaşanan izdihamda 12 kişi öldü.
- Tapınağın aşırı kalabalığı nedeniyle çelik korkuluklar çöktü.
- Başbakan Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa diledi.
Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde, Hinduizm’in kutsal günlerinden “Ekadashi” dolayısıyla binlerce kişi Swamy Venkateswara Tapınağı’na akın etti.
KORKULUKLAR ÇÖKTÜ, İZDİHAM ÇIKTI
Yoğun kalabalık nedeniyle tapınakta çelik korkulukların çökmesi sonucu büyük bir izdiham yaşandı. Polis ekipleri, olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.