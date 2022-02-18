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Hindistan'da tek bir davada 38 sanığa ölüm cezası

Hindistan'da tek bir davada 38 sanığa ölüm cezası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 2008'de meydana gelen ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir dizi bombalı saldırıya ilişkin 38 sanık ölüm cezasına çarptırıldı.