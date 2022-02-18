Euro
15.48
0.18%
Dolar
13.63
0.37%
Altın
828.87
-0.04%
Borsa
2017
0.35%
Bitcoin
552.334
-6.61%
BTXN Coin
38.40
2.59%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Hindistan'da tek bir davada 38 sanığa ölüm cezası

    Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 2008'de meydana gelen ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir dizi bombalı saldırıya ilişkin 38 sanık ölüm cezasına çarptırıldı.
    • AA
    • 18.02.2022 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da tek bir davada 38 sanığa ölüm cezası

    Hindular ile Müslümanlar arasında gerilimin geçmişe dayandığı Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 2002'de çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan büyük şiddet olayları yaşanmıştı.

    Kentin çeşitli yerlerinde 26 Temmuz 2008'de düzenlenen bombalı saldırılarda 56 kişi ölürken, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

    YEREL TERÖR GRUBU ÜSTLENDİ

    Bombalamaların sorumluluğunu yerel bir terör grubu üstlenmişti.

    O dönemde Gucerat eyaletinin lideri olan Hindistan'ın mevcut Başbakanı Nerandra Modi, şiddete göz yummakla suçlanmıştı.

    38 SANIĞA İDAM

    14 yıl sonra bombalı saldırıların failleri ile ilgili mahkemeden karar çıktı.

    Mahkemede hakim cinayet, devlete karşı savaş açmak için komplo kurmak ve yasa dışı silah bulundurmaktan suçlu bulduğu 38 sanık hakkında ölüm cezası verdi.

    İLK KEZ BU KADAR ÇOK SANIK TEK BİR DAVADA ÖLÜM CEZASI ALDI

    Davada, 11 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 28 kişi ise delil yetersizliğinden beraat etti.

    Hindistan'da ilk kez bu kadar çok sanık tek bir davada ölüm cezasına çarptırıldı.

    Cezanın bir üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.


    İlginizi Çekebilir

    Olympus markalı son fotoğraf makinesi: OM System OM-1
    Teknoloji

    Olympus markalı son fotoğraf makinesi: OM System OM-1

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Afyonkarahisar'da arkadaşları annesinin boğazını kesti: Hunharca katletmişler
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar'da arkadaşları annesinin boğazını kesti: Hunharca katletmişler

    Görüş Bildir