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    Hindistan’da toprak kayması: 9 ölü

    Sangla Vadisi’nde meydana gelen toprak kayması meydana geldi. Bir yolcu otobüsüne düşen kaya parçaları nedeni ile 9 kişi öldü.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 18:01
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    Hindistan’da toprak kayması: 9 ölü

    Hindistan’ın Himachal Pradesh eyaletinde yer alan Kinnaur bölgesinde bulunan Sangla Vadisi’nde toprak kayması yaşandı.

    Olay anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

    Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada, vadiden düşen kaya parçalarının 11 kişiyi taşıyan minibüse çarptığını belirtti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Araçta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ifade edilirken vadiden geçen 1 kişinin daha olayda yaralandığını açıklandı.

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildiği ifade edildi.

    Hindistan’da toprak kayması: 9 ölü #1

    ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

    Yaşanan afet sonucu Baspa Nehri üzerindeki bir köprü çöktü.

    Nehrin kıyısında park halinde bulunan çok sayıda araç hasar gördü.

    Hindistan Başbakanı Narendre Modi yaptığı açıklamada, kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaralıların tedavisi için tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

    Hindistan’da toprak kayması: 9 ölü VİDEO

    Hindistan’da toprak kayması: 9 ölü #2

    Hindistan’da toprak kayması: 9 ölü #3

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