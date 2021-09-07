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    Hindistan'da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu

    Tedbir amaçlı kapalı olan yola giren grup, ellerinde cep telefonları ile toprak ve kaya parçalarından koşarak kurtuldu. O anlar kayıt altına alınırken, olayda can kaybının olmadığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 07:16
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 07:43
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    Hindistan'da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu

    Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde bulunan Shimla kentinin dağlık kesiminde toprak kaydı.

    Yol tedbir amaçlı kapatılsa da, devasa kayaların düşmesine aldırış etmeden olay mahalline yaklaşan bir grup, o anları görüntülemek istedi.

    KOŞARAK KURTULDULAR

    Ellerinde cep telefonları ile olay yerinde çekime başlayan grup, kayan toprak ve kaya parçalarından koşarak kurtuldu.

    Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, toprak kayması kameraya yansıdı.

    Hindistan'da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu ViDEO

    Hindistan da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu #1

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