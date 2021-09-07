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Hindistan'da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu

Hindistan'da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu

Tedbir amaçlı kapalı olan yola giren grup, ellerinde cep telefonları ile toprak ve kaya parçalarından koşarak kurtuldu. O anlar kayıt altına alınırken, olayda can kaybının olmadığı belirtildi.