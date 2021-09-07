- Haberler
- Dünya Haberleri
- Hindistan'da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu
Hindistan'da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu
Tedbir amaçlı kapalı olan yola giren grup, ellerinde cep telefonları ile toprak ve kaya parçalarından koşarak kurtuldu. O anlar kayıt altına alınırken, olayda can kaybının olmadığı belirtildi.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 07:16
- Güncelleme : 07.09.2021 - 07:43
Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde bulunan Shimla kentinin dağlık kesiminde toprak kaydı.
Yol tedbir amaçlı kapatılsa da, devasa kayaların düşmesine aldırış etmeden olay mahalline yaklaşan bir grup, o anları görüntülemek istedi.
KOŞARAK KURTULDULAR
Ellerinde cep telefonları ile olay yerinde çekime başlayan grup, kayan toprak ve kaya parçalarından koşarak kurtuldu.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, toprak kayması kameraya yansıdı.
Hindistan'da toprak kaymasını görüntülemek isteyen grup, son anda kurtuldu ViDEO