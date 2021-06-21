Kutlamalar kapsamında çok sayıda Hint vatandaşı, yoga hareketleri yaptı.

Güney Asya ülkesi Hindistan'da, Uluslararası Yoga Günü etkinliklerinde hayat adeta durdu.

Ulusa seslenen Başbakan Narendra Modi, yoga ve koronavirüsle mücadele arasında ilişki kurdu.

"KORONAVİRÜSE KARŞI UMUT IŞIĞI"

Modi, yoganın pandemiyle mücadelede "bir umut ışığı" olarak ortaya çıktığını söyledi.

Salgın nedeniyle bu yılki etkinlik, yerel saatle sabah 6.30'da televizyon programıyla başladı.

Hindistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlaması ViDEO

"DÜNYAYA BİR HEDİYE"

Yeni Delhi yönetiminden yapılan diğer açıklamalarda, "yoganın yalnızca çeşitli ülkelerdeki insanlara yardım etmekle kalmadığı, Hindistan'ın dünyaya bir hediyesi olarak görüldüğü" belirtildi.

Hindistan basınından ANI, yoga etkinliklerine katılan halk ve siyasi figürlerin görüntülerine yer verdi.

YOGA İÇİN BAKANLIK

Bakanlar ve yetkililer, halkı yoga yapmaya çağırdı ancak kalabalık organizasyonlardan kaçınılması gerektiği konusunda halkı uyardı.

Uzmanlar, yoganın, bu dönemde yaşanan kaygının üstesinden gelmede işe yarayabileceğini belirtiyor.

Modi, 2014'te iktidara geldiğinde yoga, ayurveda ve diğer geleneksel Hint meditasyon yöntemlerini teşvik etmek için bakanlık kurmuştu.

HİNDİSTAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Ayrıca Modi'nin de girişimleriyle 2014'te Birleşmiş Milletler (BM), 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü ilan etmişti.

Hindistan'da yaklaşık 30 milyon kişide virüse rastlanırken, salgın nedeniyle 388 bin 164 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.