Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Chhattisgarh eyaletinde festivalden sonra gerçekleşen törende, eyalet Valisi Bhupesh Baghel, devlete iyi şans getirmesi için kendini kırbaçlattı.

Hindistan’da ilginç anlara şahit olundu.

Chhattisgarh eyaletinde Diwali festivalinden sonraki gün gerçekleştirilen Govardhan Puja töreninde eyaletin Valisi Bhupesh Baghel, törenin parçası olarak uygulanan bir gelenek kapsamında kalabalığın içinde kendini kırbaçlattı.

VALİ KENDİNİ KIRBAÇLADIKTAN SONRA ŞAHSA SARILDI

Törene tanıklık eden eyalet sakinleri valiye destek tezahüratı yaparken, 8 defa kolunu kırbaçlanan Vali Baghel kendisini kırbaçlayan şahsa sarıldı.

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı VİDEO

"DEVLETE İYİ ŞANS GETİRMESİ İÇİN UYGULADIM"

Kırbaçlanma anını sosyal medya hesabında paylaşan Baghel, "Devlete iyi şans getirmek için kırbaçlanma geleneğini uyguladık, tüm engeller yıkılsın" ifadelerini kullandı.

Geleneğe göre, kırbaçlanmanın devlet görevlisine iyi şans getirdiğine ve kötü ruhları kovduğuna inanılıyor.