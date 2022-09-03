Hindistan'da yıldırım düştü: 17 ölü

Bihar ilçesinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği yıldırım düşmesi, 17 kişiyi canından etti.

Hindistan'ın Bihar ilçesinde yıldırımlar art arda düşüyor.

Son 24 saatte düşen yıldırımlar nedeniyle 3'ü çocuk en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Yağışlar devam edecek

Yaşamını yitirenlerinin büyük çoğunluğunun tarım işçisi olduğu öğrenilirken, meteorolojiden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği belirtildi.

Bihar Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek, yardım teklifinde bulunulduğunu duyurdu.

Kumar ayrıca, önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle halka dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda yıldırım, 60 kişinin ölümüne neden olmuştu

Haziran ve Temmuz aylarında, Bihar eyaletinde 60'tan fazla kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.