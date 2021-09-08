Euro
10.0047
1.14%
Dolar
8.4632
1.37%
Altın
488.61
1.44%
Borsa
1.446
-0.58%
Bitcoin
398.000
-7.14%
EXEN Coin
23.07
-9.06%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Hindistan’da yolcu tekneleri çarpıştı

    Assam eyaletindeki nehirde iki yolcu teknesinin çarpışması sonucu çok sayıda kişi kayıplara karıştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.09.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan’da yolcu tekneleri çarpıştı

    Hindistan'da çarpışan iki yolcu teknesinin ardından nehirde can pazarı yaşandı.

    NDTV’nin haberine göre, Maluji Adası'ndan Nimati Ghat’a giden bir yolcu teknesi, Brahmaputra Nehri'nde, karşı yönden gelen bir tekneyle çarpıştı.

    EN AZ 100 YOLCU...

    İki teknede en az 100 yolcunun bulunduğu ifade edilerek, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Yetkililerin arama kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

    KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, batmak üzere olan teknedeki yolcuların can havliyle suya atlayarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

    Hindistan’da iki yolcu teknesi çarpıştı ViDEO

    Hindistan’da yolcu tekneleri çarpıştı #1

    Hindistan’da yolcu tekneleri çarpıştı #2

    Hindistan’da yolcu tekneleri çarpıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir