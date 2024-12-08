Hindistan'daki özel hastanede hatalı anjiyo nedeniyle 112 kişi öldü

AA

Hindistan'da yaşanan bir sağlık skandalı ortaya çıktı.

Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki özel hastane, hükümetten ödeme almak için tıbbi gereklilik bulunmamasına rağmen köylerdeki çok sayıda kişiye anjiyo yaptı.

ÖDEME ALMAK İÇİN ÇOK SAYIDA KİŞİYE ANJİYO YAPTILAR

Hatalı anjiyo işlemi yüzünden iki kişinin yaşamını yitirmesinin ardından hastaneye yönelik soruşturmada aynı sebeple 112 hastanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre polis, hatalı anjiyo işleminden kaynaklanan ölümlerin soruşturulması için tıp uzmanlarının görevlendirileceğini belirtti.

112 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturma kapsamında hastanenin üst düzey yöneticisi de dahil 7 kişinin gözaltına alındığı, olayda adı geçen 2 şüphelinin firari olduğu açıklandı.

Şimdiye kadar bu özel hastanede ülkedeki düşük gelirlilere ücretsiz tedavi imkanı tanıyan sigorta kapsamında yaklaşık 8 bin 500 hastanın tedavi gördüğü veya farklı ameliyatlar geçirdiği belirtildi.