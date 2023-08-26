Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı.
Tamil Nadu eyaletinde meydana gelen olayda, yolcu traninin bir vagonu alevlere teslim oldu.
Madurai istasyonundaki yolcu treni alev topuna dönerken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 20 kişinin yaralandığı, 50'den fazla kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.
Demiryolu şirketi, yangına bazı yolcular tarafından trene sokulan gaz tüpünün yol açtığını belirtti.
"Kahve yapmak için yaktıkları tüp patladı"
Madurai bölge yetkilisi MS Sangeetha ise "Bugün sabah 05.30 civarında bir vagonda yangın çıktı. İçinde Uttar Pradesh'ten gelen hacılar vardı. Kahve yapmak için yaktıkları tüp patladı" ifadelerini kullandı.
Bir diğer yandan alevler 2 saat sonra söndürülebildi.