Haberler



Dünya



Hindistan'daki yolcu treni yandı! 9 kişi öldü Abone Olun

Hindistan'daki yolcu treni yandı! 9 kişi öldü Madurai istasyonundaki yolcu treni, kahve yapmak için yakılan tüpün patlamasıyla yanmaya başladı. Yaşanan olayda 9 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 20 kişi de yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Hindistan'da korkunç bir olay yaşandı. Tamil Nadu eyaletinde meydana gelen olayda, yolcu traninin bir vagonu alevlere teslim oldu. Madurai istasyonundaki yolcu treni alev topuna dönerken bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 20 kişinin yaralandığı, 50'den fazla kişinin ise kurtarıldığı açıklandı. Demiryolu şirketi, yangına bazı yolcular tarafından trene sokulan gaz tüpünün yol açtığını belirtti. "Kahve yapmak için yaktıkları tüp patladı" Madurai bölge yetkilisi MS Sangeetha ise "Bugün sabah 05.30 civarında bir vagonda yangın çıktı. İçinde Uttar Pradesh'ten gelen hacılar vardı. Kahve yapmak için yaktıkları tüp patladı" ifadelerini kullandı. Bir diğer yandan alevler 2 saat sonra söndürülebildi.

Google News

Abone Ol