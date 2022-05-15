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    Hindistan'dan buğday ihracatına yasak

    Hindistan'dan buğday ihracatına yasak

    Hindistan gıda güvenliği riski sebebiyle buğday ihracatını yasakladığını açıkladı.
    • 15.05.2022 - 06:04
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    Hindistan'da yayınlanan Resmi Gazete kararına göre buğday ihracatına yasak getirildi.

    Değişikliğe sebep olarak gıda güvenliğini riske atması gösterildi.

    Buğday fiyatının kontrol altına alınması planlanıyor

    Değişiklikle, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması amaçlanıyor.

    Buğday fiyatlarındaki tırmanışın Hindistan'daki, komşu ve savunmasız durumdaki ülkelerdeki gıda güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekildi.

    Hindistan dan buğday ihracatına yasak #1

    Savaş Ukrayna'nın, sıcaklar Hindistan'ın buğdayını vurdu

    Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğraması, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor.

    Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu.

    Hindistan dan buğday ihracatına yasak #2

    Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi

    Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi.

    Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

    AA'nın haberine göre, erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü.

    Hindistan dan buğday ihracatına yasak #3


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