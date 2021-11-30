Maharaştra eyaletindeki bir düğünde çıkan yangında davetliler hızla alanı terk ederken, 2 adamın yemek yemeye devam etmesi dikkat çekti.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Thane kentindeki Ansari isimli düğün salonunda yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü, düğün yangın nedeniyle yarıda kesildi.

Konuklar salonu hızla terk etmeye başladı.

YEMEYE DEVAM ETTİLER

Düğündeki kargaşa ve paniğe aldırış etmeyen iki kişinin ise yangına rağmen yemek yemeye devam etti.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Hindistan’ın düğünde çıkan yangında yemek yemeye devam ettiler VİDEO



YANGIN, HAVAİ FİŞEKLER NEDENİ İLE ÇIKTI

Yangının düğün sırasında atılan havai fişekler nedeniyle çıktığı ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ifade edilirken, yangında 6 motorun ve düğün salonundaki dekorasyonun zarar gördüğü aktarıldı.

Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı açıklandı.