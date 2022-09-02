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    Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

    Rakibi Çin'in bölgede askeri kapasitesini güçlendirdiği bir dönemde, Hindistan ilk yerli uçak gemisini denize indirdi.
    • 02.09.2022 - 13:05
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    Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi

    Hindistan donanması tarafından tasarlanan ve güney Hindistan'daki Cochin tersanesinde inşa edilen 262 metrelik INS Vikrant adlı uçak gemisi, ülkenin İngilizlerden bağımsızlığının 75'inci yılı anısına Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı törenle denize indirildi.

    “Bu tarihi bir gün”

    Modi, yeni geminin göreve başlamasının, ülkenin savunma sektörünü kendine güvenen hale getirme çabasının bir örneği olduğunu belirterek, “Bu tarihi bir gün ve önemli bir başarı.” dedi.

    INS Vikrant, Hint Okyanusu ve Bengal Körfezi'ni savunmak için 2004'te Rusya'dan satın alınan Sovyet döneminden kalma INS Vikramaditya'dan sonra donanmaya katılan ikinci uçak gemisi oldu.

    2023'ün sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor

    Ülkede inşa edilen en büyük savaş gemisi olan INS Vikrant, yaklaşık 1600 kişilik bir mürettebatın yanı sıra 30 uçaklık bir filoyu taşıyabilecek.

    AA’nın haberine göre 47 bin 400 tonluk geminin 2023'ün sonuna kadar tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Hindistan ın ilk yerli uçak gemisi denize indirildi #1


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