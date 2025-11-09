Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde hava, ölümcül hale geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de onlarca kişi, giderek artan hava kirliliğine karşı hükümeti harekete geçmeye çağırdı. Zehirli mikro parçacıklarla kaplı yoğun sis tabakası, kentte yaşamı adeta felç etti.

AİLELER MASKELERLE SOKAĞA ÇIKTI

Pazar günü düzenlenen eyleme katılan birçok aile, maske takan çocuklarıyla birlikte meydanlara indi. Çocukların taşıdığı pankartlardan birinde, “Nefes almayı özledim” ifadeleri dikkat çekti.

Yaklaşık 30 milyon kişinin yaşadığı Yeni Delhi, uzun süredir dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak biliniyor.

ÖLÜMCÜL KARIŞIM: ANIZ DUMANI, TRAFİK VE FABRİKA ATIKLARI

AFP'nin haberine göre; Her kış mevsiminde soğuyan hava, kirli gaz ve partikülleri yere yakın bir tabakada hapsediyor. Buna anız yakımı, fabrika bacalarından çıkan dumanlar ve yoğun trafik de eklenince kent, ölümcül bir hava karışımına teslim oluyor.

Uzmanlara göre, kan dolaşımına kadar ulaşabilen kansere yol açıcı PM 2.5 parçacıkları, zaman zaman Birleşmiş Milletler’in belirlediği sağlık sınırlarının 60 katına ulaşıyor.

"BİR ANNE OLARAK BURADAYIM"

Eyleme katılan protestoculardan Namrata Yadav, “Bugün buraya sadece bir anne olarak geldim. Buradayım çünkü bir iklim mültecisine dönüşmek istemiyorum” dedi.

Protestocuların toplandığı India Gate çevresinde ölçülen PM 2.5 oranının, Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük azami sınırının 13 katı olduğu bildirildi.

Avukat Tanvi Kusum ise, “Yıl yıl aynı tabloyu görüyoruz ama hâlâ bir çözüm yok. Hükümetin bu konuyu ciddiye alması için baskı oluşturmalıyız” diyerek tepkisini dile getirdi.

YARIM ÖNLEMLER ETKİLİ OLMADI

Hükümetin bugüne kadar aldığı sınırlı önlemler sonuç vermedi.

Fosil yakıtlı araçlara getirilen kısmi yasaklar ve su tankerleriyle havadaki tozun bastırılması gibi uygulamalar, hava kalitesinde kalıcı bir iyileşme sağlamadı.

“Bu kirlilik yaşam süremizi kısaltıyor” diyen genç bir kadın, “Delhi adına konuşuyorum” sözleriyle yaşanan çaresizliği dile getirdi.

MİLYONLARCA ÖLÜM, HAVA KİRLİLİĞİ İLE BAĞLANTILI

The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan bir araştırma, 2009-2019 yılları arasında Hindistan’da 3,8 milyon ölümün hava kirliliğiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

UNICEF de kirli havanın özellikle çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığı uyarısında bulundu.

POLİSTEN PROTESTOYA MÜDAHALE

Güneş, dumanla kaplı gökyüzüne batarken kalabalığın giderek arttığı görüldü. Ancak polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle birçok aktivisti gözaltına aldı, pankart ve afişlere el koydu.

Yerde kalan yarısı yırtılmış bir pankartta ise şu sözler yazılıydı:

“Sadece nefes almak istiyorum.”