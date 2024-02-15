Hindistanlı çiftçilerden protesto: Demiryolu raylarını kapattılar Yeni Delhi'ye ulaşmaya çalışan protestocu çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı. Çiftçilere insansız hava araçları göz yaşartıcı gaz bombası attı. Bazı çiftçiler demiryolu rayları üzerinde oturma eylemi yaptı.

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ensonhaber.com

Hindistan'da çiftçiler, hükümetin mahsuller için daha fazla ödeme yapma yönündeki sözlerini tutmadığını iddia ediyor.

Dün başlayan protesto yürüyüşü devam ediyor.

Yeni Delhi'ye yürüyüş başlattılar

Hindistan'da yiyecek ve diğer malzemelerle dolu kamyon ve arabalarla protesto yolculuğuna eden yüzlerce çiftçi, sendikaları ile hükümet arasındaki görüşmelerde çeşitli mahsuller için asgari fiyatlara ilişkin bir taahhütte bulunulmamasının ardından dün sabah Delhi'ye doğru yürüyüşe başlamıştı.

Polisle çatıştılar

Reuters’ta yer alan habere göre protestocular, Pencap ve Haryana'yı ayıran Shambhu sınırında, varış yerlerinden yaklaşık 200 kilometre uzakta güvenlik güçleri tarafından durduruldu.

Çiftçilere insansız hava araçları ile göz yaşartıcı gaz bombası atıldı.

Oturma eylemi yaptılar

Bazı eylemciler ise demiryollarını kapatarak rayların üzerinde oturma eylemi yaptılar.

"Hükümet sözünü tutmadı"

Pencap Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesi Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher, Hint haber ajansı ANI'ye "Başbakanın öne çıkmasını ve çiftçilerle konuşmasını istiyoruz" dedi.

Çiftçiler, hükümetin mahsuller için daha fazla ödeme yapma yönündeki 2021 sözünü yerine getirmediğini söylüyor.

ANI görselleri, ulusal başkentin sınırındaki diğer bölgelerde de sıkı güvenlik düzenlemeleri olduğunu, sıra sıra barikatlar ve üzeri tel örgülerle kapatılmış çimento blokları ve fiziksel bariyer olarak kullanıma hazır boş konteynerleri gösteriyordu.

2021 yılında da protestolar düzenlenmişti

Görüntülerde ayrıca isyan karşıtı teçhizatlı güvenlik güçlerinin konuşlandırılmaya hazır durumda olduğu görülüyor.

Güçlü bir oylama bloğu olan çiftçilerin 2021'de bir yıl süren protestoları, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümeti bazı tarım yasalarını kaldırmaya ve tüm çiftlik ürünleri için destek fiyatları sağlamanın yollarını bulma sözü vermeye itmişti.

Son protestolar, ülkenin Modi'nin üçüncü dönem için aday olacağı ulusal seçimlere aylar kala gelmesiyle birlikte düzenlendi.