Hindistanlı gençten ağaçta 'izolasyon yatağı'

Hindistan'ın Telangana eyaletinin Nalgonda bölgesinde bir genç, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, kendine ağaç dalında 'izolasyon yatağı' yaptı.

Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı Hindistan'da, ücra bir kabile mezrası olan Kothanandikonda'da yaşayan 18 yaşındaki Ramavath Shiva, PCR testinin pozitif çıkmasının ardından ilginç bir girişimde bulundu.

Evinin önündeki ağacın dallarına yatak kurarak kendisini ailesinden izole etmeye çalışan Shiva, izolasyon sürecini anlattı. ​

4 Mayıs'taki koronavirüs testi pozitif çıkan ve hafif semptomlardan gösteren Ramavath Shiva, tek bir tuvaleti olan tek odalı bir evde yaşadığı için, evinin yakınındaki bir ağaca bambudan yapılmış bir 'izolasyon yatağı' inşa etmeye karar verdi.

"AİLE ÜYELERİME BULAŞMASINDAN KORKTUM"

Shiva, "Doktorun evde tecrit altında kalma tavsiyesinden sonra evde kendimi izole edersem, aile üyelerimin de virüsten etkilenebileceğinden korktum ve bu nedenle evin önündeki bir ağacın üzerine bir izolasyon yatağı inşa etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

"YARDIM KONUSUNDA BİR GİRİŞİMDE BULUNMUYORLAR"

Bu süreçte ailesinin kendisine bir ipe bağlanmış bir kova aracılığıyla ona yemek, ilaç, su ve diğer gerekli malzemeleri sağladığını belirten 18 yaşındaki Hintli, "Bunun dışında köylerdeki insanlar o kadar korkuyorlar ki, yardım konusunda bir girişimde bulunmuyorlar. Burada yaşayan aileler nadiren evlerinden çıkıyor" dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ZORLUĞUNDAN YAKINDI

Sağlık hizmetlerine erişimin zorluğundan bahseden Shiva, "Uzak kabile mezralarında yaşayan insanlar en yakın hastanelere ulaşmak için genellikle 30 kilometre kadar seyahat etmek zorunda kalırlar. Ancak birinci basamak sağlık merkezleri daha uygun bu konuda. Bunlardan en yakını yaklaşık 350 ailenin yaşadığı Kothandikonda'ya 8 km uzaklıkta" diye ekledi.

Koronavirüsün en hızlı şekilde yayıldığı ve oksijen tüpü sıknıtısının yaşandığı Hindistan'da, toplam vaka sayısı 25 milyonu, toplam vefat sayısı da 279 bini geçmiş durumda.