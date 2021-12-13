Hint güzeli, Kainat Güzeli oldu

İsrail'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’nda jüriyi etkilemeyi başaran Hint güzeli, tacın sahibi oldu. Kainat güzelinin, “Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın” sözleri büyük alkış aldı.

Aylardır hazırlığı yapılan Kainat Güzellik Yarışması, İsrail’in Eliat kentinde gerçekleştirildi.

Hindistan adına Kainat Güzellik Yarışması’na katılan Harnaaz Sandhu, tacın sahibi oldu.

“KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYI BIRAKIN”

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 80’den fazla katılımcıyı geride bırakan Sandhu, “Kendinizin eşsiz ve biricik olduğunu bilin ve bu sizi güzel yapıyor. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın. Ben kendime inandım ve bugün burada olmamın sebebi bu.” dedi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜZEL

Koronavirüs salgını ve Omicron varyantıyla birlikte kapanmanın yaşandığı İsrail’de gerçekleşen yarışmada, Sandhu’nun sözleri beğeni topladı ve büyük alkış aldı.

Hint güzelin arkasından Paraguay’dan Nadia Ferreira ikinci, Güney Afrika’yı temsil eden Lalela Mswane ise üçüncü oldu.