Hint polisi, 2 saat egzersiz yaptırdı

Hindistan’da kurallara uymayanları polis, ilginç şekilde cezalandırmaya devam ediyor. Polisin bu kez, güneş altında 2 saat egzersiz yaptırdığı görüldü.

Hindistan’da koronavirüs can almaya devam ediyor.

Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede, her yeni gün hem ölüm hem de vaka sayısında rekor kırılıyor.

Oksijenin bile yetersiz kaldığı, kağıttan hastanelerin yapıldığı, ölülerin art arda yakıldığı ülkenin polisi de birbirinden ilginç cezalarla gündeme geliyor.

2 SAAT EGZERSİZ

Koronavirüs kurallarını ihlal edenleri sıra dışı yöntemlerle cezalandıran Hint polisi, bu kez Madya Pradesh eyaletinin Burhanpur ilçesinde kayda alındı.

Artan para cezalarına rağmen hala kurallara uymayanları bölgedeki bir alana toplayan polis, iki saat boyunca açık havada, güneşin altında egzersiz yaptırdı.

Çömelme ve mekik egzersizleri yapanların bu hali kameraya yansıdı.

Hint polisi yasaklara uymayanlara egzersiz yapırıyor VİDEO