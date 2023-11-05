Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman'ın Alman mevkidaşı Baerbock'u öpme girişimi Radman, fotoğraf çekimi sırasında Alman mevkidaşını öpmeye çalıştı. Hırvat bakanın bu hamlesi tartışma konusu oldu.

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ensonhaber.com

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, fotoğraf çekimi esnasında yaptığı hareketle dünyanın gündemine oturdu.

Avrupa Birliği konferansına katılan Radman, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'u, yanında durduğu sırada öpmeye çalıştı.

Alman bakanı öpmek istedi

Baerbock'un elini tutan Radman, Alman bakanı öpme girişiminde bulundu. O sırada bundan kaçınmak isteyen Baerbock, yüzünü Hırvat mevkidaşından çevirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın, Radman'ın hareketleri nedeniyle şaşırdığı anlar kaydedildi.

Tepkilere yanıt: Problem ne, bilmiyorum

Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Diplomatik protokolleri bilmemekle suçlanan Radman, eleştirileri kabul etmedi.

Gazetecilere konuşan Hırvat bakan, "Problemin ne olduğunu bilmiyorum. Her zaman birbirimizi sıcak şekilde selamlıyoruz." dedi.

Diğer taraftan Radman, "Belki de uygunsuz bir andı. Eğer kötü bir şey varsa özür dilerim." ifadelerini kullandı.

"Son derece uygunsuz"

Ancak Hırvat kadın hakları savunucusu Rada Boriç, Gordan Grlic Radman'ın hareketini "son derece uygunsuz" olmakla eleştirdi.

Sıcak ve samimi selamlamaların yalnızca buna uygun çiftler arasında olması gerektiği kaydedildi.

"Böyle bir ilişki yok"

Boriç, "Burada böyle bir ilişkinin olmadığı ve Alman bakanın bu kadar yakınlığa şaşırdığı açık." diye ekledi.

Hırvatistan'ın eski Başbakanı Jadranka Kosor da sosyal medyada Radman'a tepki gösterenler arasındaydı.

AFP'nin haberine göre, Kosor, "Kadınları şiddetle öpmeye de şiddet denir, öyle değil mi?" diye sordu.