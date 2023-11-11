Hırvatistan Savunma Bakanı Banozic, trafik kazası geçirdi: Ağır yaralı Mario Banozic, kaza sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlara göre, Banozic'in hayati tehlikesi bulunmuyor.

AA & Ensonhaber

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, trafik kazası geçirdi.

Kazayla ilgili açıklamayı, Hırvatistan Hükümet Sözcüsü Marko Milic yaptı.

Milic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Banozic'in, yerel saatle 06.15'te Vinkovci şehri yakınlarında aracıyla trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Ağır yaralandı

44 yaşındaki Banozic, trafik kazasında ağır yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü ise hayatını kaybetti.

"Hayati tehlikesi bulunmuyor"

Milic, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ağır yaralı olan bakanın, doktorun ilk değerlendirmesine göre hayati tehlikesi bulunmuyor.



Kendisine Vinkovci İlçe Hastanesi'nde tıbbi bakım sağlandı ve şimdi Osijek Klinik Tıp Merkezi'ne sevk edilecek.

Kafasında ezilmeler var

Milic, kazada hayatını kaybeden sürücünün yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Doktorlar, HIrvat Bakan Banozic'in kafasında ve beyninde ezilmeler olduğunu ve gözlem altında tutulduğunu anlattı.

Buna rağmen, Banozic'in bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ava giderken kaza geçirdi

Hırvatistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yerel basın, Banozic'in ava çıkmak üzere yolda seyir halde olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Associated Press'in haberine göre, Banozic'in kaza yapan arabasının, yağmurlu ve sisli havada, ağır hasar alan minibüsün yanında yan yattığı görülüyor.