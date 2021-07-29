Hırvatistan topraklarını bağlayan Peljesac Köprüsü tamamlandı

Ülkenin kuzey ve güney topraklarını birleştiren tartışmalı Peljesac Köprüsü’nün son çelik konstrüksiyon parçası eklendi. Köprünün tamamlanmasıyla topraklar arasındaki bağlantı sağlandı.

Hırvatistan’ın Bosna Hersek tarafından ikiye bölünen kuzey ve güney toprakları arasındaki bağlantı, Peljesac Köprüsü ile sağlandı.

Ülkenin en güneydeki toprakları ile kuzeydeki topraklarını kara yolu ile bağlayan köprünün son çelik konstrüksiyon parçası eklendi.

Köprünün tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Denizcilik, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Oleg Butkovic törende hazır bulundu.

'AYIRMA DEĞİL BİRLEŞTİRME'

Başbakan Plenkovic, köprünün ‘ayırma’ değil ‘birleştirme’ işlevi göreceğini vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

“Köprü hem bizde hem Bosna Hersek tarafında aynı duyguları uyandırmalıdır. Bugün Hırvatistan halkı için büyük bir gün."





3 AY ERKEN TAMAMLANDI

Plenkovic, köprünün Hırvatistan’ın en güçlü döneminde inşa edildiğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen, köprünün 3 ay erken tamamlandığını belirtti.

KARASAL BÜTÜNLÜK VURGUSU

Butkovic yaptığı konuşmada, köprünün Hırvatistan'ın en önemli altyapı projesi olduğunu vurguladı.

1699'da imzalanan Karlofça Anlaşması ile Dalmaçya kıyılarındaki Neum ve Sutorina şehirlerini Osmanlı idaresine bırakan Hırvatistan'ın, 300 yıl sonra ilk defa yeniden karasal bütünlük kazandığını ifade etti.

HAZİRAN 2022’DE AÇILMASI PLANLANIYOR

Hırvatistan, Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduruyor.

Komarna ile Brijesta arasında inşa edilen 55 metre yüksekliğinde ve 2,4 kilometre uzunluğundaki köprünün, araç trafiğine Haziran 2022 tarihinde açılması planlanıyor.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Hırvatistan'ın güney ve kuzey toprakları arasında engel olarak görülen Bosna Hersek’in denize kıyısı olan tek şehri Neum açıklarında inşa edilen Peljesac Köprüsü, Hırvatistan için tarihi ve stratejik öneme sahip.

Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınırların kesinleşmemiş olmasına rağmen, Hırvatistan’ın tek taraflı adımları ile inşa edildi.

PROJENİN FİNANSÖRÜ AB

Ülkenin toprak bütünlüğü açısından büyük önem taşıyan köprünün finansörü, Avrupa Birliği (AB) oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında tam üye olan Hırvatistan'ın köprü projesine, Avrupa Komisyonu projenin yüzde 85'ine denk gelecek 357 milyon avroluk kısmını karşılama kararı almıştı.

Projenin toplam maliyetinin ise 420 milyon euro civarında olacağı belirtilmişti.