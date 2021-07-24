Hırvatistan’da turistlere ücretsiz koronavirüs aşısı yapılacak

Aşı nedeniyle tatile gidemeyen turistlere yönelik adım atan Hırvatistan, turistlere ücretsiz koronavirüs aşısı yapma kararı aldı.

Hırvatistan, koronavirüs gölgesinde geçen turizm sezonunu canlandırmak için turistlere ücretsiz koronavirüs aşısı yapma kararı aldı.

Turizm gelirlerinin gayri safi yurt içi hasıla için yüzde 20 payı olan ülkede her turistin, belirlenen aşı noktalarında koronavirüs aşısı olabilmesi kararlaştırıldı.

Aşı olmak için kimlik belgesi ya da pasaport ibraz etmenin yeterli olacağı belirtildi.

Ülkelerinde ikinci doz aşıyı beklediklerinden ötürü tatile gidemeyen turistlere, ikinci doz aşılarının yapılması kararlaştırıldı.

AŞI KARTLARI İBRAZ EDİLECEK

İkinci doz aşı olacak turistler ilk dozu yapılan aşının adını ve ikinci dozun yapılış tarihinin belirlenmesi amacıyla ilk doz aşı kartlarını ibraz edecek.

2 MİLYON 980 BİN AŞI YAPILDI

4 milyon nüfuslu Hırvatistan'da bugüne kadar 2 milyon 980 bin doz aşı yapıldı.

Tüm aşıları tamamlananların nüfusa oranı ise yüzde 33.5 olarak kayıtlara geçti.

Salgının başlamasından bu yana ülkede 362 bin vaka tespit edildi.

8 bin 245 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

SERTİFİKA ŞARTI ARAMIYOR

Hırvatistan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gelen yolculardan negatif koronavirüs testi ya da aşı sertifikası şartı aramıyor.