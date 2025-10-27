Hizbullah lideri Kasım'dan "Hareketin, silahlarını elinde tutmasına" ilişkin açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'a ait Al Manar televizyonuna konuştu.

Kasım, burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

DİRENİŞ POZİSYONUNDAN "ASLA" VAZGEÇMEYECEKLERİNİ KAYDETTİ

Kasım, Hizbullah'ın İsrail'e karşı bir çatışma başlatma kararı bulunmadığını ancak eğer kendilerine bir savaş dayatılırsa son nefeslerine kadar savaşacaklarını vurguladı.

Direniş pozisyonunda olduklarını ve bundan "asla" vazgeçmeyeceklerini kaydeden Kasım, Hizbullah'ın silahlarını elinde tutma hakkına sahip olduğunu söyledi.

"SİLAHIN VARLIĞI, VATANIN SAVUNULMASI İÇİN MEŞRUDUR"

Kasım, "Silahın varlığı, vatanın savunulması için meşrudur çünkü varlığımız ile vatanın varlığı arasında bir ayrım yoktur. Düşmanın hesaplarının ya da şartlarının hedefi olmayı reddediyoruz." dedi.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.