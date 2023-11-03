Hizbullah lideri Nasrallah'dan Gazze açıklaması Lübnan Hizbullah'ı nın lideri Hasan Nasrallah, Hamas'ın Aksa Tufanı baskınının İsrail'in çok zayıf olduğunu gösterdiğini, İsrail'in yaptıklarının bu ülkenin geleceğini değiştirmeyeceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Hamas basınını bahane ederek Gazze'de yaşattığı sivil katliam 28. gününde.

Kadın, çocuk ve yaşlıların ağırlıkta olduğu 10 bine yakın sivilin hayatını kaybettiği, 30 binden fazlasının da yaralandığı saldırılar yetmezmiş gibi, Gazze'de temel ihtiyaçlar tükenme noktasında.

Lübnan Hizbullah'ının da savaşa dahil olma olasılığı artarken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta bir konuşma yaptı.

Nasrallah'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"İsrail'in güvenliği örümcek ağı kadar zayıftır"

Dünya Filistin'e sırtını çevirdi. Filistin tamamen terk edildi, unutuldu. Düşmanımızın politikası daha da aşağılayıcı. Son yıllarda Filistin'deki koşullar, özellikle de bu radikal, aptal ve barbar hükümetle (Netanyahu) çok zordu. İsrailliler bana inandıkları kadar inanıyorlar ki İsrail'in güvenliği örümcek ağı kadar zayıftır. Aksa Tufanı siyonist rejime büyük bir deprem yaşattı. Askeri deprem, güvenlik depremi yaşattı ve İsrail'in çok zayıf olduğunu gösterdi. Düşman hükümetinin yaptıkları, Mescid-i Aksa Tufanının İsrail'in geleceği üzerindeki yansımalarını değiştiremeyecek.

"Bu operasyonun kararı, tamamen Filistinliler tarafından verildi"

Bu operasyonun kararı yüzde 100 Filistinliler tarafından verildi. Savaş kararı direniş liderlerinindir. Mescid-i Aksa Tufanı, tamamen Filistin'in savaşıdır ve herhangi bir bölgesel dosyayla alakası yoktur. İran da Lübnan da direniş hareketlerini destekliyor ama yönlendirmiyor, karar veren direniş hareketlerinin liderleridir.

"Binlerce insanı katlettiler, tek bir başarıları yok, nerede büyük İsrail Ordusu?"

Bu gerilimin tırmanmasının sebebi aptal İsrail hükümetinden başkası değildir. İsrail, Gazze'de birçok sivili katletti, 100 binden fazla binayı yaktı ve yıktı. Fakat dikkatinizi çekti mi bilmiyorum; daha bir aydan beri tek bir askeri başarısı yok. Nerede büyük dediğiniz İsrail Ordusu? Amerikalı gemiler, generaller ve paralar neden geliyor o halde? Bu düşmana savaşın sonunun Gazze'nin zaferi olacağını söylüyoruz.

"ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerini vuracağız"

Bu akan kanın en büyük sorumlusu ABD'dir. Bu bedeli de ABD ödemelidir. O yüzden Hizbullah olarak, ABD'ni Irak ve Suriye'de bulunan askeri üslerine saldıracağız. Bölgedeki cephelerin genişlemesini engellemek isteyen herkes Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıyı durdurmalı.

İsrail'e ve onu destekleyenlere petrol ve doğalgaz satmayın

Bugün kim susuyorsa, insansa insanlığını, dini varsa dinini, şerefi varsa namusunu yeniden düşünmelidir. Gazze'nin zaferi Ürdün, Mısır, Suriye ve Lübnan'ın ulusal çıkarıdır. Müslüman ülkeler harekete geçmeli. İsrail'e ve onu destekleyenlere petrol ve doğalgaz satmayın.

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı alarmda

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yapacağı konuşma öncesindeki açıklamasında, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde “yüksek alarm durumunda” olduğunu söylemişti.