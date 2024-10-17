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Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe

Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe Hizbullah, İsrail’in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiğini ve Labbouneh Tepeleri’nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu açıkladı.