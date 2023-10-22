Hollanda Adalet Bakanı Yeşilgöz, İsrail'e desteğini açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivil ayırt etmeksizin binlerce ölüme yol açtı.
Hayatını kaybedenlerin yarısını Filistinli çocuklar oluşturuyor.
Türk düşmanlığı ile tanınan Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz ise İsrail'i desteklediğini söyledi.
Hollanda hükümetine Filistin çağrısı
Hükümetteki bazı yetkililer, Tel Aviv yönetimine koşulsuz desteğe son verilmesi konusunda Başbakan Mark Rutte'ye çağrıda bulundu.
Mektuba imza atan görevliler, "İsrail'i durdurun. Masum sivilleri koruyun." diyerek hükümete seslendi.
Karşı çıktı: Çizgiyi biz belirleriz
Bakan Yeşilgöz, her iki taraftaki mağdurların yakınlarının durumlarını "anladığını" belirterek şunları söyledi:
Devlet memurları olarak siyasi liderliğin politikaları hakkında özel bir fikriniz olabilir. Hatta bir bakan olarak söylüyorum, özel görüşünüzü benimle tartışabilirsiniz. Gündeme alabilirsiniz.
Ama sonuçta kamu hizmeti siyasi liderlik tarafından yönetiliyor ve bu da çizgiyi belirliyor. Bunun tersi değil.
"İsrail'in direnişini destekliyorum"
Gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yapan Yeşilgöz, Hamas'ın saldırılarını kınadığını, İsrail'in yanında olduğunu anlattı:
Hamas'ın terör eylemlerini kınıyor ve İsrail'in direnişini destekliyorum. Bu orantılı olmalı. Hamas'ın eylemleri, İsrail'i yok etmeyi amaçlıyor.
"İsrail'in işgalci olarak sorumluluğuna değinilmiyor"
Bu arada hükümete gönderilen mektupta yer alan ifadeler şöyle:
İsrail'in, Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarının işgalcisi olarak sorumluluğuna pek değinilmiyor. İsrail'in Hamas'ın saldırılarına tepkisi konusunda net bir çizgi çizilmiyor.
Uluslararası hukuk düzeni zayıflıyor, orantısız şiddet devam edebiliyor. Gazze'deki çok sayıda sivil ölüm, İsrail tarafından meşru görülüyor. Olaylar, İsrail'in şu ana kadar meşru müdafaa adına hiçbir kısıtlama göstermediğini söylüyor. Hollanda da bu konuda hiçbir çekince göstermedi.
Bizler devlet yetkilileri ve duyarlı vatandaşlar olarak hükümeti harekete geçmeye çağırıyoruz. Hem Filistinliler hem de İsrailliler masum insanlar bu çatışmadan acı çekiyor.
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