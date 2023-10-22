Hollanda Adalet Bakanı Yeşilgöz, İsrail'e desteğini açıkladı Hükümet görevlilerinin "İsrail'i durdurun" çağrısına karşı çıkan Yeşilgöz, siyasi çizgiyi kendilerinin belirlediğini söyledi.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sivil ayırt etmeksizin binlerce ölüme yol açtı.

Hayatını kaybedenlerin yarısını Filistinli çocuklar oluşturuyor.

Türk düşmanlığı ile tanınan Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz ise İsrail'i desteklediğini söyledi.

Hollanda hükümetine Filistin çağrısı

Hükümetteki bazı yetkililer, Tel Aviv yönetimine koşulsuz desteğe son verilmesi konusunda Başbakan Mark Rutte'ye çağrıda bulundu.

Mektuba imza atan görevliler, "İsrail'i durdurun. Masum sivilleri koruyun." diyerek hükümete seslendi.

Karşı çıktı: Çizgiyi biz belirleriz

Bakan Yeşilgöz, her iki taraftaki mağdurların yakınlarının durumlarını "anladığını" belirterek şunları söyledi:

Devlet memurları olarak siyasi liderliğin politikaları hakkında özel bir fikriniz olabilir. Hatta bir bakan olarak söylüyorum, özel görüşünüzü benimle tartışabilirsiniz. Gündeme alabilirsiniz.



Ama sonuçta kamu hizmeti siyasi liderlik tarafından yönetiliyor ve bu da çizgiyi belirliyor. Bunun tersi değil.

"İsrail'in direnişini destekliyorum"

Gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama yapan Yeşilgöz, Hamas'ın saldırılarını kınadığını, İsrail'in yanında olduğunu anlattı:

Hamas'ın terör eylemlerini kınıyor ve İsrail'in direnişini destekliyorum. Bu orantılı olmalı. Hamas'ın eylemleri, İsrail'i yok etmeyi amaçlıyor.

"İsrail'in işgalci olarak sorumluluğuna değinilmiyor"

Bu arada hükümete gönderilen mektupta yer alan ifadeler şöyle: