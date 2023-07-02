Hollanda Kralı, ülkesinin kölelik geçmişinden dolayı özür diledi Hollanda Kralı Willem-Alexander'dan, Hollanda’nın kölelikteki tarihsel rolü ve bu etkinin günümüzde de devam etmesi nedeniyle bir özür geldi. Willem-Alexander, "İnsanlığa karşı işlenen bu suç için özür diliyorum” dedi.

İHA

Hollanda Kralı Willem-Alexander, bugün Hollanda’da köleliğin yasal olarak kaldırılışının 160. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Kral'dan, "kölelik" özrü

Hollanda Kralı, “Bugün burada, Kralınız ve hükümetin bir parçası olarak karşınızdayım. Bugün kendimden özür diliyorum. Hollanda’nın kölelik tarihini hatırladığımız bu günlerde insanlığa karşı işlenen bu suç için özür diliyorum” dedi.

Irkçılığın Hollanda toplumunda hala bir sorun olduğunu söyleyen Kral, kimsenin bu özrü desteklemeyeceğini belirtti.

Hollanda Kralı, özrün kabul edilmesi halinde uzlaşma ve iyileşme için çalışmalara hemen başlayacağını vurguladı.

Hollanda'dan peş peşe özür açıklamaları

Kral Alexander, 2020 yılında Endonezya'da Hollanda sömürgesinin "aşırı şiddet" kullanması nedeniyle özür dilemişti.

Geçtiğimiz aralık ayında da Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin kölelikteki tarihsel rolü ve köleliğin günümüze kadar süregelen sonuçları için özür dilemişti.