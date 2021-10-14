Hollanda Kraliyet Ailesi, eşcinsellik evlilik imkanından yararlanabilecek

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte son 10 yıldır yasal olan eşcinsel evlilik hakkından Kraliyet Ailesi'nin de yararlanabileceğini açıkladı.

Hollanda'da eşcinsel evlilik 2001'den beri yasal olarak kabul ediliyor.

Ancak, bu kuralın Hollanda Kraliyet Ailesi için geçerli olmayacağı düşünülüyordu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, herhangi bir kral veya kraliçenin aynı cinsiyetten biriyle evlenebileceğini açıkça söyledi.

HÜKÜMDAR YA DA TAHT VARİSİ AYNI CİNSİYETTEN BİRİYLE EVLENEBİLİR

Bununla birlikte, Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia, Aralık ayında 18 yaşına girecek. Rutte, prensesin cinsel yönelimi hakkında bilgi sahibi olmadığını, ancak bir sonraki kraliçenin bir kadınla evlenebileceğini söyledi.

Rutte, parlamentoda kendi partisinin yazılı sorusuna verdiği yanıtta, "Kabine, hükümdarın ya da tahtın varisinin aynı cinsiyetten bir kişiyle evlenmek isterse tahttan çekilmesini gerekli görmüyor" dedi.

PRENSES ÖĞRENCİYKEN KRALİYET GELİRİNİ REDDETTİ

Diğer taraftan Kral Willem-Alexander'ın en büyük çocuğu olan Prenses Amalia'nın yaz boyunca aynı cinsiyetten bir partnerle evlenmeyi seçerse neler olabileceği konusunu gündeme getiren bir kitapla ülkenin gündeminde yer aldı.

Kitap, prensesin kişisel hayatı hakkında bir bilgi içermemesine rağmen büyük bir tartışmaya yol açtı. Bununla birlikte Amalia'nın gelecek yıl üniversiteye gitmesi bekleniyor ve öğrenciyken hak ettiği kraliyet gelirini reddetti.

''BU DURUM KORKUNÇ DERECEDE KARIŞIK''

Öte yandan, kabine eşcinsel evliliğin mümkün olduğunu açıkça belirtse de, evlat edinme veya sperm bağışçısı yoluyla kraliyet evliliğinden doğan çocukların geleceğinin ne olacağı bilinmiyor.

Rutte, "Bu durum korkunç derecede karmaşık. Hollanda anayasası, kral veya kraliçenin yerine yalnızca kan yoluyla tanınan bir varisin geçebileceğini belirtir” dedi.