Hollanda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti

Hollanda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti

Hollanda Parlamentosu, Hristiyan Birlik Partisi Milletvekili Joel Voordewind'in önerisiyle 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarını kabul etti.

Hollanda Parlamentosu'nda, sıklıkla gündeme getirilen "1915'de Anadolu'da Ermeniler'e yönelik sözde katliamların soykırım olarak tanınması" önerisinin tartışıldığı oturumda, Hristiyan Birlik Partisi (CU), iddiaların "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için tasarı sundu.

DENK PARTİSİ HARİÇ TÜM PARTİLER DESTEK VERDİ

Milletvekili Joel Voordewind tarafından sunulan ve dış ilişkiler oturumunda görüşülen tasarıya DENK partisi hariç parlamentodaki tüm partilerin destek verince iddialar kabul edildi.

Tasarıda 1915 olaylarının uluslararası alanda daha fazla tanınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu tasarıda sözde soykırımın "Ermenilerin yanı sıra Aramilere, Süryanilere ve Yunanlılara karşı yapıldığı" iddia edildi.

Hollanda parlamentosu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti VİDEO



"ÖZELLİKLE SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEME GETİRİLEN BU DURUM TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE SEBEP OLUYOR"

Tasarının görüşüldüğü sırada konuşma yapan DENK partisi milletvekili Tunahan Kuzu, "Sözde Ermeni soykırımı iddialarının araştırılması için Taşnak Partisinin arşivlerinin uzmanlara açılması gerekir." ifadelerini kullandı.

Tunahan Kuzu, tasarının kabul edilmesinden sonra, yaptığı açıklamada, 1915 olaylarının her seçim öncesinde özellikle gündeme getirildiğini ve bu durumun Hollanda'da toplumunda bölünmeye sebep olduğunu belirtti.

Kuzu, konunun parlamentoda sıklıkla gelmesine rağmen hükümet tarafından karşılık görmediğini kaydetti.

TÜRKİYE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, hükümetini 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran kararla ilgili yaptığı açkılamalarda, "Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve hükümeti 1915 olaylarını soykırım olarak tanımaya çağıran karar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğinde hükümsüz bir teşebbüstür." İfadelerini kullandı.