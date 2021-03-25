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    Hollanda Parlamentosu'nda bomba tehdidi

    Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan ve bünyesinde Başbakanlık Konutu'nun da bulunduğu Binnenhof Parlamento binası, bomba ihbarı üzerine tahliye edildi.
    • AA
    • 25.03.2021 - 20:15
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 20:49
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    Hollanda Parlamentosu'nda bomba tehdidi

    Lahey kentinde yer alan Binnenhof Parlamento binasına bomba ihbarı yapıldı.

    PARLAMENTO TAHLİYE EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bünyesinde Hollanda Parlamentosu’nu ve Hollanda Başbakanlık Konutu’nun da barındıran kompleksi tahliye etti.

    BİNAYA GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPATILDI

    Bina çevresini güvenlik şeridine alan polis, binayı giriş ve çıkışlara kapattı. Yerel polis yetkilileri tarafından sosyal meda üzerinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşma başlatıldığı kaydedildi. Polis, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

    Hollanda Parlamentosu nda bomba tehdidi #1

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