Hollanda polisinden, Müslüman kadınlara şiddet

- Hollanda'da bir polis, iki Müslüman kadına tekme atıp cop kullanarak şiddet uyguladı.
- Olay sosyal medyada yayıldı ve görüntüler yoğun tepki çekti.
- Geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı ve bir kadın gözaltına alındı.
Müslüman kadınlara yönelik ırkçı saldırı...
26 Ocak'ta, Hollanda'nın Utrecht kentinde korku dolu anlar kaydedildi.
Akşam saatlerinde kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir polisin iki Müslüman kadına tekme atarak ve cop kullanarak ırkçı şiddet uyguladığı gözlemlendi.
HOLLANDA POLİSİNDEN AÇIKLAMA
Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 26 Ocak akşamı Utrecht kentinde polisin şiddet uyguladığı ve sosyal medyada olayın görüntülerinin yayıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu görüntülerin sarsıcı olabileceği ve soru işaretleri doğurabileceği ifade edilerek, bu sinyallerin ciddiye alındığı vurgulandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın kamerayla kaydedilmiş tüm görüntülerinin de inceleneceği ve geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bir kadının polise hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.
Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde ise bir polis sözcüsünün, paylaşılan görüntülerin "yoğun duygular ve özellikle ırkçılık konusunda sorular" doğurduğu yönündeki ifadelerine yer verildi.