Hollanda'da rahip eksikliği ve enerji tasarrufu ayinlerin sayısını azalttı

Piskoposluğun, Roermond cemaatine yazdığı mektuba göre; ekonomik sıkıntılar, rahip eksikliği ve cemaatinden gelmemesinden dolayı ibadet azaltmasına gidileceğini duyurdu.

Şubatta başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünyada enerji krizinin çıkmasına neden oldu.

Ortaya çıkan enerji krizi sonrası başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer birçok ülke, tedbirleri artırmaya başladı.

Bu ülkelerden biri de Hollanda oldu.

Ülkede piskoposluğun, Roermond cemaatine yazdığı mektupta din için yeni bir karar alındığı ifade edildi.

Alınan karara göre; Ülkedeki bölgede Katolik kiliselerinde her pazar ayin yapılması zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.

Rahip yok diye, ibadet kısaltmaya gidildi

Piskoposluğun, Roermond cemaatine yazdığı mektupta, kararın rahip eksikliğinden dolayı alındığı iletildi.

Sıkıntının tek bölgede değil, ülkedeki diğer 6 piskoposlukta da yaşandığı kaydedildi.

"Cemaat gelmiyor, ibadet kısaltılabilir"

Mektupta, cemaatten katılımın azlığı ve yüksek enerji masraflarının da alınan kararda rol oynadığına, bu durumda cemaatin bir ayini atlamasının "affedilebilir" olduğuna yer verildiği ifade edildi.

Isıtma fazla diye, ibadeti bıraktılar

AA'nın haberine göre; Genellikle büyük kiliseleri ısıtmanın oldukça pahalı olduğu belirtilen haberde, cemaate yazılan mektupta, "Maddi nedenler hiçbir zaman dini meselelerde ana konu olmamasına rağmen bu, göz ardı edilemez." ifadelerinin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.