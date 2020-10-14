Hollanda'da 1-12 yaşlarındaki çocuklara ötanazi onaylandı

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, ötanazi planı ile bazı çocukların acı çekmesini engelleyeceklerini savundu.

Hollanda'da tartışmalı bir karara imza atıldı.

Hükümet, ölümcül hastalığı bulunan 1 ila 12 yaşlarındaki çocuklara ötanazi yapılmasına izin veren planı onayladı.

HOLLANDA'DA ÇOCUKLARA ÖTANAZİYE ONAY

BBC'nin haberine göre, Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, parlamentoya gönderdiği mektupta, hükümetin onayladığı planın, bazı çocukların "ümitsizce ve dayanılmaz acı çekmesini" önleyeceğini belirtti.

ADLİ KOVUŞTURMADAN MUAF TUTULACAK

De Jonge, uzmanların yaptığı araştırmanın ötanazi konusunda böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini ifade ederek, mevcut yasalarda değişikliğe gidilmeyeceğini, doktorların, bu yaş aralığındaki birine onaylanmış ötanazi yapması durumunda adli kovuşturmadan muaf tutulacağını kaydetti.

Hugo de Jonge

AİLENİN RIZASI VE EN AZ İKİ DOKTORUN ONAYI GEREKİYOR

Hollanda Sağlık Bakanı ayrıca, bu yaş aralığında her yıl 5 ila 10 çocuğa ötanazi yapılmasının öngörüldüğünü de dile getirdi.

Hollanda'da ötanazi, 12 yaşından büyük çocuklar ve 1 yaşından küçük bebekler için hastanın ve ailesinin rızası dahilinde, en az 2 doktorun onayıyla yasal.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Plan, iktidardaki 4 partili koalisyon hükümeti içinde aylar süren tartışmalara yol açmıştı. Muhafazakar Hristiyan partiler plana şiddetle karşı çıkıyordu.