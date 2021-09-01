Hollanda'da 5 aydır hükümet kurulamadı

Hollanda'da seçimlerin ardından 5 aydır hükümet kurulamıyor. Sol partiler, Başbakan Mark Rutte'u suçlarken, sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders tekrar seçim istedi.

Seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen Hollanda'da kriz halen devam ediyor.

Hollanda'da beş ay önce yapılan seçimlerden bu yana kabine kurulamıyor. Siyasi yelpazenin farklı köşelerinden beş partinin yürüttüğü koalisyon görüşmelerinin çökmesi üzerine azınlık hükümeti ihtimali güç kazandı.

İKİ SOL PARTİ HÜKÜMETİ KURMAK İSTEMİYOR

Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu muhafazakar Halkın Özgürlüğü ve Demokrasi Partisi (VVD) ile Hristiyan Demokratlar (CDA) aylar süren görüşmelerin ardından iki sol parti ile hükümet kurmak istemediklerini açıkladı.

Başbakan Rutte'nin duyurduğu bu karar sol partiler tarafından tepkiyle karşılandı.

"BUGÜN DEMOKRASİ KAYBETTİ"

Yeşiller Partisi lideri Jesse Klaver, Rutte'nin görüşmeyi reddetmesinin "Hollanda geleneğine uymadığını" belirterek, "Bugün demokrasi kaybetti" sözleriyle eleştirdi. Yeşiller Partisi, İşçi partisi yeni kurulacak hükümette bir blok oluşturma konusunda uzlaşmıştı.

İşçi Partisi lideri Lilianne Ploumen de "VVD ve CDA ile örneğin asgari ücreti müzakere etmeyi gerçekten çok isterdim" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

17 Mart'ta yapılan seçimlerden bu yana geçici hükümeti yöneten Rutte, sol eğilimli partilerle iklim değişikliği, emisyonlar ve eğitim gibi konularda temas kuracaklarını ancak bunu beş partili hükümet içinde yapamayacaklarını açıkladı. Rutte'nin beş partili koalisyonun hükümeti istikrarsızlığa sürüklemesinden endişe duyduğu belirtiliyor.

SEÇİM ÇAĞRISINDA BULUNULDU

Seçimlerden ikinci parti olarak çıkan merkezdeki D66 partisi lideri Sigrid Kaag, çıkmazdan kurtulmanın sorumluluğunun Rutte'ye ait olduğunu savundu.

Son üç dönem Hollanda siyasetinde başbakanlık koltuğunda oturan Mark Rutte yeni hükümetin de başına geçmesi halinde ülkede en uzun süre bu görevi yürüten kişi olacak.

Koalisyon görüşmelerinin daha fazla beklemek istemediklerini açıklayan aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders yeni bir seçim yapılması çağrısında bulundu.