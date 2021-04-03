Hollanda’da cami kundaklandı

Yapım aşamasında olan bir cami, 40 yaşlarında bir kişi tarafından kundaklandı. Kundaklanan camide maddi hasar meydana geldi.

Hollanda'nın Gouda kentinde Fas İslam Derneği’ne bağlı inşa halindeki Esselam Camii 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandı.

Camide maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

“CEMAAT KORKU VE ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE”

Olayla ilgili açıklama yapan Dernek Başkan Yardımcısı Farid Habibi, saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"İnşası neredeyse bitmekte olan camimize kasıtlı bir şekilde saldırıda bulunuldu. Bu korkunç bir olay. Cemaat korku ve şaşkınlık içerisinde. Hasar çok büyük olmasa da bizim için büyük bir kayıp ve inşaat sürecinin uzaması demek."

ÜZERİ YANIK KOKAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hollanda polisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün gece yerel saat ile 03.00'da yangın ile ilgili ihbar alındığını, ihbarcının kimliği belirsiz bir kişinin inşası süren camiye bir cisim fırlattığını söylediği ifade edildi.

Caminin cismin atılması ile bir anda alev aldığı belirtildi.

Caminin yakınlarında bulunan ve üzerinde yanık kokusu olan bir şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.