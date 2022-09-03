Hollanda'da elektrik fiyatları, üretimin durmasına yol açtı

Alüminyum fabrikası, enerji fiyatlarındaki aşırı yükselmeyi gerekçe göstererek üretime ara verdi. Kimya, kağıt, metal ve gıda endüstrisinde de benzer durumun yaşanabileceği belirtildi.

Artan enerji fiyatları, Hollanda'da üretimi vurdu.

Ülkedeki bazı fabrikalar, yükselen maliyetler nedeniyle üretimi durdurdu.

Hollanda NU çevrimiçi gazetesinin haberine göre, ülkedeki bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları artan elektik fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle üretimi azaltma ya da durdurma yoluna gitti.

Alüminyum fabrikasında üretim durduruldu

NU, Delfzijl şehrindeki Damco Alüminyum fabrikasının perşembeden bu yana "Enerji fiyatlarındaki aşırı yükselme ve devlet desteğinin olmaması" sebebiyle üretimi durdurduğunu belirtti.

Damco Alüminyum'un "şartların uygun olması halinde" üretime devam edilebileceği bilgisine yer verildi.

Enerji maliyeti 10 kat arttı

Çinko üreticisi Nrystar'ın 1 Eylül itibarıyla üretimi durdurduğu kaydedilen haberde, firmaya yakın bir kaynağın "enerji maliyetinin 10 kat arttığına" ilişkin ifadelerine yer verildi.

Kimya, kağıt, metal ve gıdada üretim durabilir

Haberde, kimya, kağıt, metal ve gıda endüstrisindeki firmaların gelecek aylarda enerji maliyetlerindeki yükseliş sebebiyle üretimi azaltma veya durdurma yoluna gidebilecekleri şeklindeki Rabobank ekonomisti Lize Nauta'nın öngörülerine yer verildi.

Tüketiciler, ikinci el ürünlere yöneldi

AA'nın aktardığına göre, tüketicilerin daha fazla ikinci el ürünlere yönelme eğilimi gösterdiğini belirten Naura, "Enerji fiyatlarındaki yükselmenin uzun süre devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerji maliyetlerindeki artışı tüketiciye yansıtmanın satışlarda düşüşe sebep olduğu için işe yaramadığı da aktarıldı.