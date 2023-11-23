Hollanda'nın yeni başbakanı aşırı sağcı Geert Wilders oldu Hollanda'da genel seçimleri göç ve İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen Özgürlük Partisi (PVV) lideri aşırı sağcı Geert Wilders kazandı.

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Hollanda'da genel seçimde oy verme işlemi yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başladı, 21.00'de (TSİ 23.00) sona erdi.

Aşırı sağcı Wilders seçimi kazandı

Sayılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, aşırı sağcı Geert Wilders'in partisi PVV seçimi açık ara kazandı.



Avrupa'nın birçok ülkesindeki aşırı sağ partiler de Wilders'in seçim zaferini kutladı.

Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak birinci sırayı alırken eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci sırayı aldı.

Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sırada kaldı.

2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu.

Bir önceki seçime göre koalisyon partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 10'a, CDA 15'ten 5'e ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü.

Dilan, Wilders ile koalisyona kapıları açık bıraktı

Üyelerinin çoğunluğu Türk ve diğer Müslümanlar olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmeyerek 3 oldu.

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

4 siyasi partinin başa baş götürdüğü seçimler sonrası, haftalarca sürecek görüşmelerin ardından koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor.

Terör örgütü PKK ve İsrail destekçisi, aynı zamanda İslam karşıtı söylemleri olan, geçici hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Wilders liderliğindeki PVV ile koalisyona ise kapıları açık bıraktı.

Wilders'ın İslam karşıtı söylemleri

Seçimde galibiyet alan, göç ve İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen Özgürlük Partisi'nden (PVV) aşırı sağcı Geert Wilders'ın ilerleyen süreçte yapacağı politikaları ise merak konusu..

Göçmen karşıtı politikaları savunan Wilders, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması için referandum düzenlemek istiyor.

Asıl nefretinin İslâm dinine olduğunu vurgulayan Wilders, bir açıklamasında "Sorunun temelinde faşist İslâm, Allah ve Muhammed'in hasta ideolojisi var; bu ideolojinin kaynağı da 'İslâmî Kavgam' (Mein Kampf), yani Kur'an'dır" demişti.

İslam karşıtı Wilders'ın Türkiye ile ilgili sorunları ise 2004 yılına kadar uzanıyor.

2010 yılı 11 Eylül'ünde, İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırıların dokuzuncu yıldönümündeki bir etkinlikte konuşan Wilders, İslam karşıtı görüşleri ile ilk kez geniş kitlelere ulaştı.

Eski mesai arkadaşları Geert Wilders'ı başka hobileri olmayan tam zamanlı bir politikacı olarak tanımlıyor.

Her ne kadar Katolik bir ailede büyüse de, 1963 doğumlu Wilders kendini agnostik olarak tanımlıyor.

Wilders'ın İslam karşıtı düşüncelerinin gelişmesinde ise gençliğinde iki yıl süresince İsrail'de kalmasının, bu sürede 'anti-demokratik' olarak tanımladığı Arap ülkelerine yaptığı gezilerin etkili olduğu yorumu yapılıyor.