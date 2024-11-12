Hollanda'da göstericiler tramvayı kundakladı

Haber Merkezi

Hollanda'da şiddet olayları giderek büyüyor.

geçtiğimiz Perşembe günü Ajax ve Maccabi Tel Aviv arasında oynanan futbol maçınının ardından Filistin bayrağına saldıran İsrailli taraftarlar darbedilmişti.

Bu olayların ardından ülkede art arda şiddet olayları yaşanmaya başlamış ve hükümet kentte olağanüstü hal ilan etmişti.

GÖSTERİCİLER TRAMVAYI YAKTI

Birçok önleme rağmen sokağa dökülen göstericiler Amsterdam'ın banliyölerinden birinde çıkan isyanda kamu altyapısını tahrip etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bir tramvay ateşe verilirken birkaç otomobil göstericiler tarafından fırlatılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

KİMİN YAPTIĞI BELİRSİZ

Polis, yangının kısa sürede söndürüldüğünü ve çevik kuvvet polislerinin meydanı temizlediğini, ancak huzursuzluğu kimin başlattığının ya da geçen haftaki şiddet olaylarıyla ilgili olup olmadığının net olmadığını söyledi.