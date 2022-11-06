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- Hollanda'da iklim aktivistleri, özel jetleri engelledi
Hollanda'da iklim aktivistleri, özel jetleri engelledi
- 06.11.2022 - 11:44
- Güncelleme : 06.11.2022 - 11:45
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı, çevrecilerin gösterisiyle konuşuluyor.
Beyaz tulum giyen iklim aktivistleri, baskın düzenledikleri havalimanında bulunan özel jetlerin tekerleklerinin etrafında oturdu.
Aktivistler, söz konusu uçakların kalkışına saatlerce izin vermedi.
"Gereksiz özel jetler yasaklansın"
Eylemciler, "Daha az uçuş, daha fazla tren ve gereksiz kısa mesafeli uçuşların ve özel jetlerin yasaklanmasını istiyoruz." dedi.
Havalimanının ana salonu ve çevresinde yüzlerce gösterici, "Havacılığı Kısıtla" ve "Daha Fazla Tren" yazan pankartlar taşıdı.
Hollanda'da iklim aktivistleri, özel jetleri engelledi ViDEO
Hollanda'daki en büyük karbondioksit emisyonu kaynağı
Reuters'ın haberine göre, aynı çevre grubu, Schiphol'ün Hollanda'daki en büyük karbondioksit emisyonu kaynağı olduğunu ve yılda 12 milyar kilogram saldığını söylüyor.
Schiphol'den yanıt: 2030'a kadar emisyonsuz olmayı hedefliyoruz
Protestoya yanıt veren Schiphol yönetimi, "2030 yılına kadar emisyonsuz bir havalimanı olmayı hedeflediğini ve havacılık endüstrisinin 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedeflerini desteklediğini" bildirdi.