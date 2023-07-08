Hollanda’da koalisyon hükümeti istifasını krala sundu Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 4 partili koalisyon hükümetinin istifasını sunmak üzere Hollanda Kralı Willem-Alexander ile bir araya geldi.

İHA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte başkanlığındaki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisinden (CU) oluşan dört partili koalisyon hükümeti, 5 Temmuz’dan bu yana çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni göç planı konusunda anlaşma sağlayamamış, bunun üzerine Rutte, hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu.

Hollanda gibi koalisyon ülkelerinde anlaşmazlıkların zor olduğunu söyleyen Rutte, hükümetin istifasını Kral Alexander’a sunacağını söylemişti.

4 parti anlaşamadı

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) sözcüsü Tim Kuijsten de istifayı onaylayarak, "4 parti göç konusunda anlaşamayacaklarına karar verdi. Bu nedenle bu hükümete son vermeye karar verdiler." demişti.

Hollanda Kralı ile görüştü

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 4 partili koalisyon hükümetinin istifasını sunmak ve ülkede bu yıl yapılacak seçimleri görüşmek üzere bugün Hollanda Kralı Willem-Alexander ile Hollanda’nın Lahey kentinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Kral Alexander ile 1 saatten fazla süren bir toplantı yapan Rutte, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Hollanda Kralı Willem-Alexander’in ise dün hükümetin düşmesinin ardından Yunanistan’daki tatilinden döndüğü ve 4 partili koalisyon hükümetinin istifasının onayına dair henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Pazartesi günü feshedilecek

Parlamentonun ise pazartesi günü feshedilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Hollanda’da yeni seçimlerin Kasım ayı ortalarında yapılması planlanıyor.

Mevcut kabine ise yeni seçimlere kadar geçici süreliğine görevde kalacak.

Hollanda’daki göç anlaşmazlıkları

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında dördüncü koalisyon hükümetinin başında yer alan Rutte, 2010 yılından beri ülkede başbakanlık yapıyor.

Hollanda Başbakanı Rutte, ülkede en uzun süre başbakanlık yapmış isimlerden biri olarak belirtiliyor.