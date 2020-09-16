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    Hollanda'da motosiklet sürücüsünün geçirdiği talihsiz kaza

    Dengesini kaybeden motosikletli kaldırım kenarındaki çitlere saplanıp yaralanırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 13:14
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    Hollanda'da motosiklet sürücüsünün geçirdiği talihsiz kaza

    Hollanda'nın Rucphen Belediyesi'nde bulunan Sint Willebrord kasabasında yaşanan motosiklet kazası, izleyenleri hayrete düşürdü.

    ÇİTLERE SAPLANDI

    Motosikleti ile kaldırımda seyir halinde olan bir sürücü bir anda dengesini kaybederek, kenarda bulunan çitlerin üzerine düştü.

    Çitlerin üzerinde sürüklenerek yaralanan adam, bir süre sonra çığlıklar içerisinde yardım istedi. Acı çeken adamın yardımına ise bölgeden geçen bir vatandaş yetişti.

    Hollanda'da motosiklet sürücüsünün geçirdiği talihsiz kaza

    Hollanda da motosiklet sürücüsünün geçirdiği talihsiz kaza #1

    Hollanda da motosiklet sürücüsünün geçirdiği talihsiz kaza #2

    Hollanda da motosiklet sürücüsünün geçirdiği talihsiz kaza #3

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