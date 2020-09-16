Dengesini kaybeden motosikletli kaldırım kenarındaki çitlere saplanıp yaralanırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Hollanda'nın Rucphen Belediyesi'nde bulunan Sint Willebrord kasabasında yaşanan motosiklet kazası, izleyenleri hayrete düşürdü.

ÇİTLERE SAPLANDI

Motosikleti ile kaldırımda seyir halinde olan bir sürücü bir anda dengesini kaybederek, kenarda bulunan çitlerin üzerine düştü.

Çitlerin üzerinde sürüklenerek yaralanan adam, bir süre sonra çığlıklar içerisinde yardım istedi. Acı çeken adamın yardımına ise bölgeden geçen bir vatandaş yetişti.

Hollanda'da motosiklet sürücüsünün geçirdiği talihsiz kaza