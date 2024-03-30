Hollanda’da rehine krizi! Polis operasyon başlattı Ede kentinde polis, kafede bulunan 'çok sayıda kişinin' rehin alındığını belirterek çevredeki 150 konutu tahliye ettiğini duyurdu.

DHA

Hollanda panikte...

Ede kentinde rehine krizi yaşanıyor...

Bir kafeye giren saldırganlar kafedekileri rehin aldı.

"150 ev boşaltıldı"

Hollanda polisi açıklamasında “Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz. Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)