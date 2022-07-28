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    Hollanda'da satırlı soyguncuya toz beziyle müdahale etti

    Hollanda'da satırlı soyguncuya toz beziyle müdahale etti

    Hollanda'nın Deventer kentinde oğlunun fırınını işleten Latife Peker, dükkanı soymak için gelen satırlı soyguncuyu toz bezi ile kovaladı. Peker, ülkede kahraman ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 10:03
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    Hollanda'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

    Deventer kentinde yaşayan Konyalı Latife Peker (48), oğluna ait fırının başında duruyordu.

    Hollanda'nın konuştuğu Türk

    O esnada dükkana hırsız girdi ve Peker, fırına elinde satır ile giren soyguncuyu toz bezi ve camsille püskürttü.

    O anlar güvenlik kamerasına yansırken Latife Peker, yaptığı hareketle ülkede 'cesur anne' ilan edildi.

    Satırlı soyguncuyu elindeki temizlik malzemeleriyle püskürttü

    Peker'e çok sayıda destek mesajı yağdı.

    Görüntülerde cesur fırıncı, hırsıza elindeki bez ve temizlik malzemeleri ile vurmaya başlayınca neye uğradığını şaşıran satırlı saldırgan, bir müşterinin de fırına girmesiyle çareyi kaçmakta buluyor.

    Hollanda'da satırlı soyguncuya toz beziyle müdahale etti

    "Aniden gelişti, ölüm aklıma gelmedi"

    Soyguncu içeriye girdiği anda temizlik yapan üç çocuk annesi Peker, "İçeriye giren biri kasaya yöneldi. Elimde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Bez ile hamle yaptıktan sonra boğuşmaya başladım. O sırada içeriye bir müşteri girdi. Onu da görünce kaçmaya başladı. Aniden gelişti. Elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi." dedi.

    Hollanda da satırlı soyguncuya toz beziyle müdahale etti #1

    Hollanda da satırlı soyguncuya toz beziyle müdahale etti #2

    Hollanda da satırlı soyguncuya toz beziyle müdahale etti #3


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