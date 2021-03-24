Hollanda'da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uzatıldı

Hollanda'da koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan'a uzatıldığını açıkladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ortak basın açıklaması düzenledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 20 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış koronavirüs tedbirlerinin ve 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Başbakan Rutte, zorunlu olmadıkça mayısa kadar yurt dışı seyahatlerinin yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Sağlık Bakanı de Jonge, negatif test sonucu sunmak kaydıyla, yükseköğretim öğrencilerinin 26 Nisan itibarıyla haftada bir gün yüz yüze eğitime geçebileceği bilgisini paylaştı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 31 MART'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Bu kapsamda, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 21:00-04:30 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mart'tan geçerli olmak üzere saat 22:00 itibarıyla başlayacak.