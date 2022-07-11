Petrol
106.8
-0.21%
Euro
17.4932
-0.60%
Dolar
17.3655
0.53%
Altın
968.83
0.09%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
362.595
-1.24%
BTXN Coin
7.41
-2.50%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür

    Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür diledi.
    • 11.07.2022 - 20:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür

    Bosna Hersek’in doğusunda yer alan Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27’nci yılında, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollogren, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda konuştu.

    Özür diledi

    Srebrenitsa soykırımında katledilenlerin ailelerinden özür dileyen Ollogren, "Uluslararası toplum Srebrenitsa halkını koruyamadı" ifadelerini kullanarak, "Bu topluluğun bir parçası olarak Hollanda hükümeti bu başarısızlığın meydana geldiği durum için siyasi sorumlulukların olduğunu ve bunun için en derin özürlerimizi sunuyoruz" dedi.

    "Acınızı dindiremeyiz ama.."

    Hollanda askerlerinin görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptığını aktaran Ollogren, "Acınızı dindiremeyiz ama tarihin gözlerinin içine bakmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok" ifadelerini kullanarak, soykırımın suçlusunun Bosnalı Sırplar olduğunu vurguladı.

    Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür #1

    Toprağa verilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

    Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

    Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür #2

    Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa kurbanlarının ailelerinden özür #3


    İlginizi Çekebilir

    Devlet Bahçeli’nin kriz yaratan fotoğrafı
    Gündem

    Devlet Bahçeli’nin kriz yaratan fotoğrafı

    ABD'den Japonya'ya taziye ziyareti
    Dünya

    ABD'den Japonya'ya taziye ziyareti

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir