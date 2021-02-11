Hollanda'dan, Srebrenitsa katliamına seyirci kalan askerlere 5 bin euro 'jest'

Bosna Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler’e bağlı görev yapan ve Srebrenitsa’daki katliama seyirci kalmakla suçlanan Hollandalı askerlere, Hollanda hükümeti tarafından 5 bin euro ödenecek.

Hollanda hükümeti, 1995’te Bosna Savaşı’nda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yaptığı sırada Srebrenitsa’da 8 binden fazla Boşnak Müslümanın öldürüldüğü katliama sessiz kalmakla suçlanan Hollandalı askerlerin, 'jest göstergesi' olarak 5 bin euro ile ödüllendireceğini açıkladı.

'PSİKOLOJİK DESTEĞE İHTİYAÇLARI VAR'

Savunma Bakanı Ank Bijleveld’a sunulan Srebrenitsa savaşında görev yapan Hollandalı askerler hakkında hazırlanan raporda, soykırımın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen askerlerin 3’te birinin halen psikolojik ya da fiziksel desteğe ihtiyacı olduğu belirtildi.

'TAKDİR GÖRMÜYORLAR'

Askerlerin yaşadıkları tecrübelerin faturasını ağır ödedikleri ifade edilen raporda, askerlerin içinde bulundukları koşullar değerlendirildiğinde, kendilerinden imkansız bir şey talep edildiği, bu askerlerin devlet ve halk tarafından takdir görmedikleri belirtildi.

ASKERLER İÇİN BOSNA ZİYARETİ

Askerlerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için önümüzdeki dönemde istekleri üzere Bosna ziyaretleri düzenlenebileceği kaydedildi.

SEÇİM ÖNCESİ GÖSTERİŞ

Hollanda hükümetinin bu açıklaması ise sosyal medyada tepkilere yol açtı.Bunun 17 Mart’ta yapılacak seçimler öncesi gösteriş amaçlı yapıldığı ve askerlerin yanlış davranışlarından dolayı binlerce insanın katledilmesine rağmen yine de takdir gördükleri belirtildi.