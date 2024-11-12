Hollanda'dan yasa dışı göçle mücadelede yeni adım

DHA

Tüm dünyada, yasa dışı göçle mücadele kapsamında dikkat çeken yeni gelişmeler yaşanıyor.

Konuya ilişkin son adım ise Hollanda hükümetinden geldi.

EK KARA SINIRI KONTROLÜ

Avrupa Birliği'ne (AB) göre, üye devletler, iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumunda, ülke sınırlarında geçici olarak ek kontroller gerçekleştirebiliyor.

Bu kapsamda Hollanda hükümeti, düzensiz göçle mücadele için ek kara sınırı kontrolleri uygulama planlarını bildirdi.

SINIR KONTROLLERİ YENİDEN UYGULAMAYA KONULACAK

Hollanda Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, açıklamasında, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etme zamanının geldiğini ve bu nedenle aralık ayının başından itibaren Hollanda'da sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koyacaklarını aktardı.